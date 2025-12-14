پخش زنده
همایش تخصصی نهج البلاغه به میزبانی نیروی انتظامی استان قزوین برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرمانده انتظامی استان در این مراسم گفت: ۴۱۲ مقاله برگزیده، ۱۵۶ نقاشی، ۴۰ پوستر، ۲۲ فیلم کوتاه و ۱۳۶ شعر در قالبهای مختلف به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
سردار قاسم طرهانی افزود: نیروهای مسلح کشور با بهره گیری از فرهنگ قرآن کریم و نهجالبلاغه در راستای خدمت به مردم گام بر میدارند.
وی ضمن تقدیر از حضور فرماندهان،کارشناسان و علمای شرکتکننده، بر نقش محوری معارف نهجالبلاغه در افزایش برکت، مقبولیت و محبوبیت مأموریتهای انتظامی تأکید کرد.
نهجالبلاغه پس از قرآن، بهترین راهنمای سبک زندگی است
حجتالاسلاموالمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان هم بر ضرورت انس بیشتر همه اقشار جامعه با این کتاب گرانقدر تأکید کرد.
امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه رفیع این کتاب افزود: نهجالبلاغه پس از قرآن کریم، بهترین راهنمای بشر برای سبک زندگی است.