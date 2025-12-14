پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری امنیت موجود را حاصل وحدت و مشارکت مردمی دانست و بر لزوم آمادگی دستگاهها برای انتخابات شوراها، مدیریت مصرف انرژی و حمایت از برنامههای ملی و استانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون وزیر اطلاعات برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، امنیت استان را حاصل وحدت، وفاق و مشارکت مردم دانست.
وی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر مسئولیت همه دستگاهها در زمینه مشارکت حداکثری و برگزاری انتخاباتی پرشور تأکید کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به برگزاری دومین کنگره ملی ۲هزار و ۵۰۰ شهید استان اشاره کرد و خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد ملی و استانی شد.
مردانی صرفهجویی در مصرف انرژی، نصب پنلهای خورشیدی در ادارات، استفاده بهینه از اموال دولتی، آمادگی دستگاههای خدماتی و امدادی در فصل زمستان، کنترل بازار پس از اصلاح قیمت سوخت و پیگیری جذب اعتبارات ملی را از مهمترین محورهای مورد تأکید در این جلسه برشمرد.