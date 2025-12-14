گامی برای پایداری آب در دل کویر؛
احیا و مرمت ۱۵۷ رشته قنات در خراسان جنوبی
۱۵۷ رشته قنات در خراسان جنوبی با هدف تقویت منابع آبی مرمت و احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: استان خراسان جنوبی با ۳ هزار و ۵۸۳ رشته قنات، ۲۸۸۴ چشمه و ۲۰۲۹ چاه کشاورزی، بیشترین تعداد قنوات کشور را دارد.
اکبر محمدی افزود: در کشور حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار رشته قنات وجود دارد که بیشترین آنها متعلق به خراسان جنوبی است.
وی گفت: حدود ۲۵ درصد منابع آبی استان از طریق قنوات تأمین میشود و این منابع، با کیفیتترین و بهرهورترین منابع آب در استان هستند و احیای آنها نقش کلیدی در تابآوری استان در برابر خشکسالی دارد.
محمدی همچنین افزود: تمامی قنوات استان به صورت مکانی ثبت شدهاند تا برنامهریزی و نظارت بر مرمت و احیای آنها دقیقتر انجام شود.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ هدفگذاری شده بیش از ۲۰۰ رشته قنات با مشارکت مردم و استفاده از منابع موجود احیا و مرمت شوند و پیشبینی میکنیم طول قنوات مرمت شده از ۴۹ کیلومتر سال گذشته به ۸۸ کیلومتر برسد و مجموع طول قنوات احیا شده استان به ۱۴۵۶ کیلومتر افزایش یابد.
محمدی درباره هزینههای احیا و مرمت قنوات گفت: مجموع هزینه لازم برای احیا و مرمت تمامی قنوات استان حدود ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان برآورد شده و تاکنون ۱۱۸ میلیارد تومان از اعتبارات سال گذشته صرف این اقدام شده است.
محمدی افزود: خراسان جنوبی در کشور در رتبه دوم عملیات تجهیزات کشاورزی قرار دارد و روند احیا با موفقیت ادامه دارد.