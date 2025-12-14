پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از آغاز عملیات بهسازی و ترمیم چمن طبیعی مجموعه فرهنگیـورزشی کارگران مهریز با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان و استفاده از نظر متخصصان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شیخی گفت: مجموعههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران بهصورت خودگردان و بدون اتکا به منابع دولتی اداره میشوند و در چارچوب مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون کار، کارفرمایان موظف به ایفای مسئولیت اجتماعی در توسعه ورزش کارگری هستند.
وی افزود: در سالهای گذشته برخی شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی از این مجموعهها حمایت میکردند، اما در سالهای اخیر و با ایجاد مجموعههای ورزشی اختصاصی درون شرکتها و همچنین تأثیر تحریمها، تورم و ناترازیهای اقتصادی، حمایت از مجموعههای ورزشی کارگری کاهش یافته است.
به گفته وی، این شرایط در سراسر کشور موجب تضعیف توسعه و نگهداشت زیرساختهای ورزشی کارگری شده و در همین راستا دولت دستورالعمل سرمایهگذاری در پروژههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران را با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و افزایش سرانه ورزش کارگری به استانها ابلاغ کرده است. این دستورالعمل امکان مشارکت بخش خصوصی از طریق روشهایی مانند BOT، BOO و سایر مدلهای سرمایهگذاری را فراهم میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به وضعیت چمن طبیعی مجموعه ورزشی کارگران مهریز اظهار کرد: این مجموعه یکی از زیرساختهای مهم ورزشی شهرستان است که به دلیل فرسودگی و کمبود رسیدگی در سالهای گذشته، با مشکلاتی در نگهداشت مواجه شد.
وی ادامه داد: اگرچه در مقطعی تلاشهایی بهصورت داوطلبانه برای نگهداری چمن انجام شد، اما تجربه نشان داد که نگهداشت چمن طبیعی نیازمند تخصص، دانش فنی و تجهیزات حرفهای است. بر همین اساس، با هماهنگی ادارهکل ورزش و جوانان و اخذ نظر کارشناسان، برنامه ویژهای برای بهسازی این چمن در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، با تأمین نهادهها، سموم تخصصی و اجرای عملیات فنی در زمان مناسب کاشت، پیشبینی میشود فرآیند ترمیم چمن طبیعی مجموعه ورزشی کارگران مهریز از اسفندماه آغاز شود.
وی همچنین از آمادگی این ادارهکل برای توسعه سایر زیرساختهای ورزشی کارگری از جمله استخر مجموعه، با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاهها و سرمایهگذاران، شاهد بهبود وضعیت ورزش کارگری در استان یزد باشیم.