به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن این پیام آمده است:

بدین‌وسیله مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه‌ی خود را از زحمات ارزشمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه برنامه‌ی «ایران‌جان» اعلام می‌داریم.

تلاش‌های حرفه‌ای، نگاه دقیق و پوشش منصفانه‌ی ایشان در بازنمایی واقعیت‌ها و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند حوزه‌ی فرش، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی و حمایت از تولیدکنندگان داشته است.

از زحمات صادقانه، همراهی دلسوزانه و توجه شما به مشکلات فعالان این صنف صمیمانه سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.