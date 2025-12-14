به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا سلطانی اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه و ارتقای سطح بهداشت جامعه، با تعامل و همکاری سازنده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، شعبه ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرائم حوزه دامپزشکی در دادگاه اندیکا آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به مخاطرات جدی عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی تصریح کرد: کشتار غیرمجاز دام و عرضه مرغ زنده از مصادیق اصلی تهدید علیه بهداشت عمومی هستند که می‌توانند بستر ساز شیوع بیماری‌های خطرناک مشترک بین انسان و دام شوند.

سلطانی در ادامه با برشمردن برخی از این بیماری‌ها افزود: بیماری‌هایی نظیر تب مالت، تب کریمه‌کنگو، کیست هیداتیک و آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در صورت ذبح غیربهداشتی و نگهداری غیراصولی، سلامت شهروندان را به شدت تهدید می‌کنند؛ لذا تشکیل این شعبه ویژه، روند بازدارندگی و برخورد قانونی با متخلفان را سرعت می‌بخشد.

رئیس اداره دامپزشکی اندیکا با تأکید بر اینکه همکاری مردم کلید موفقیت در کاهش تخلفات است، بیان داشت: از شهروندان درخواست می‌شود فرآورده‌های پروتئینی خود را صرفاً از مراکز معتبر و تحت نظارت تهیه کرده و به مشخصات بهداشتی درج شده بر روی محصولات توجه کنند.

وی در پایان یادآور شد: سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی است.