به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: از سه شنبه شب هفته جاری با عبور موج ضعیف از منطقه انتظار داریم که مجدد شروع بارش‌ها را در برخی از نقاط استان به شکل برف داشته باشیم.

او افزود: روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری در برخی از ساعات بارش برف را عمدتاً در نیمه شرقی و مناطق جنوبی استان شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تاکید کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌ها طی امروز و فردا آسمان استان عمدتاً قسمتی ابری بوده، در برخی ساعات ورزش باد قابل انتظار است.

باقری شکیب گفت: از نظر دمایی از امشب کاهش دما‌های کمینه را در استان داریم و دمایی کمینه در برخی از نقاط استان تا منفی ۶ درجه سانتیگراد هم خواهد رسید.

او افزود: دمای روزانه هم روند کاهشی خواهد داشت و هفته آینده دما‌های روزانه در اکثر نقاط استان تا یکی دو درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد.

دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته، بین ۱۰ و منفی ۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.