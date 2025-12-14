رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های میاندوآب و باروق گفت: از اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار و علاقه‌مند به مشارکت در سرمایه‌گذاری، دعوت می‌شود تا در صورت تمایل، نسبت به مشارکت در اتمام و بهره‌برداری از حمام تاریخی باروق اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های میاندوآب و باروق از واگذاری حمام تاریخی باروق به بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از این بنا خبر داد .

فرج بابایی افزود: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در نظر دارد حمام تاریخی باروق را به استناد ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق دستورالعمل شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ تیرماه ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و اصلاحیه شورای اقتصاد و مصوبه کارگروه واگذاری استان در راستای تأمین بخشی از منابع مالی با رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی واگذار کند.

وی گفت: نحوه مشارکت بدون سرمایه‌گذاری برای اتمام طرح و اجاره بلندمدت، بدون انتقال مالکیت خواهد بود و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خود مراجعه کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های میاندوآب و باروق افزود: حمام تاریخی باروق، می‌تواند بهترین ظرفیت برای ایجاد بوم‌گردی و یا راه‌اندازی رستوران سنتی باشد.

حمام تاریخی باروق در دی ماه سال ۱۳۹۰ در چهارمین همایش ثبت آثار ملی به عنوان بی نقص ترین پرونده از استان آذربایجان غربی در فهرست میراث ملی و فرهنگی کشور به ثبت رسید. این حمام تاریخی که قدمت آن به دوره قاجاریه می رسد، دارای یک گنبد مرکزی و هشت گنبد در اطراف آن است که مساحتی بیش از ۳۲۶ مترمربع را در بر می گیرد.