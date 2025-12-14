پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز اظهار داشت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد مشکلات مالی، موجب اختلال در تأمین دارو و خدمات درمانی مردم شود.
وی بیان کرد: تاکنون چهار ماه از مطالبات هشتماهه داروخانههای استان بوشهر از سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و روند پیگیریها برای پرداخت مابقی مطالبات با جدیت ادامه دارد.
مهرانگیز با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، افزایش هزینهها و نوسانات شدید قیمت دارو افزود: داروخانهها ناچارند داروهای مورد نیاز مردم را با سرمایه شخصی تأمین کنند و تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، فشار مالی سنگینی بر این فعالان حوزه سلامت وارد کرده است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه در مرحله نخست دو ماه از مطالبات معوق پرداخت شد و سپس دو ماه دیگر نیز به حساب داروخانهها واریز شده است، گفت: این وضعیت در مقایسه با برخی استانها شرایط بهتری را نشان میدهد، اما همچنان پاسخگوی نیاز داروخانهها نیست.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: مکاتبات و جلسات متعددی با مسئولان انجام شده و تلاش میشود باقیمانده مطالبات در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.