پخش زنده
امروز: -
زنگ هفته پژوهش و فناوری همزمان با سراسر کشور در دبستان دخترانه جلالآلاحمد آبادان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زنگ هفته پژوهش و فناوری همزمان با سراسر کشور در دبستان دخترانه جلال آل احمد آبادان به طنین انداز شد.
مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: دانشآموزان آبادانی با ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی، توانستند در سطح ملی و استانی افتخارات متعددی کسب کنند
مجید درویشی افزود: دانشآموزان آبادان در هفته پژوهش و فناوری موفق به کسب ۸ رتبه برتر کشوری، ۳ رتبه شایسته تقدیر و ۳ تأییدیه ساخت اسباببازیهای نانویی شدند.
او ادامه داد: افزون بر این با دستیابی به ۹۱ مقام برتر استانی، پژوهشسرای بصیرت آبادان توانست رتبه نخست استان را در میان پژوهشسراهای خوزستان از دوره ابتدایی تا متوسطه به دست آورد.