در چارچوب مرحله حذفی (پلی‌آف) رقابت‌های لیگ بسکتبال نوجوانان ایران، تیم آویژه‌صنعت پارسا مشهد، مقتدرانه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این رقابت، آویژه‌صنعت پارسا مشهد، با ثبت دومین پیروزی متوالی مقابل تیم ولیدی پاک کردستان، صعودی مقتدرانه به مرحله بعدی را رقم زد.

این دیدار در سالن علی حمیدی مشهد برگزار شد و شاگردان محمد قیاسی با ارائه یک بازی منسجم و برتر، موفق شدند با نتیجه ۷۶ بر ۵۰ حریف خود را شکست دهند.

به این ترتیب نماینده شایسته خراسان رضوی با کسب پیروزی در هر دو مسابقه رفت و برگشت حذفی، جواز حضور در مرحله بعد لیگ را به دست آورد.