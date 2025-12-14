پخش زنده
امروز: -
ایجاد مراکز قرآنی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای گسترش معارف قرآنی و تقویت انسجام فرهنگی از اهداف اجرای برنامههای توسعه فعالیتهای قرآنی در سیستان و بلوچستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل امور استانهای سازمانهای دارالقرآن الکریم در نشست بررسی برنامههای فرهنگی در سیستان و بلوچستان، گفت: رنامههای پیشبینیشده بر پایه تجربههای موفق سالهای گذشته در حوزه فعالیتهای قرآنی و فرهنگی طراح و تلاش شده از ظرفیت نخبگان، اساتید و فعالان قرآنی استان بهصورت حداکثری استفاده شود.
حجتالاسلام شفیعی با اشاره به سفرهای استانی مجموعه وزارت کشور، افزود: این سفرها با هدف همافزایی ظرفیتها و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در استانها آغاز شده و این استان در اولویت این برنامهها قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای این برنامه، راهاندازی مرکز نوآوری فرهنگی در شهر زاهدان بوده که با هدف تقویت زیرساختهای فرهنگی و قرآنی و استفاده از ظرفیتهای فناورانه و دانشبنیان در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی پیشبینی شده است.
مدیرکل امور استانهای سازمانهای دارالقرآن الکریم توسعه فعالیتهای قرآنی در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان را از دیگر اولویتها دانست و خاطرنشان کرد: در این چارچوب، ایجاد مراکز قرآنی در شهرستانهای جنوبی استان در دستورکار قرار گرفته تا زمینه ارتقای سواد قرآنی و مهارتهای آموزشی در این مناطق فراهم شود.
حجتالاسلام شفیعی با اشاره به ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در حوزه فعالیتهای قرآنی، تصریح کرد: حضور اساتید، حافظان و فعالان قرآنی بهویژه در میان جامعه اهل سنت استان، فرصت ارزشمندی برای گسترش برنامههای وحدتآفرین فرهنگی فراهم کرده است.
وی همچنین از بررسی پیشنویس تفاهمنامه ایجاد مرکز نوآوری قرآنی در زاهدان و راهاندازی ۱۰ مرکز قرآنی در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد.