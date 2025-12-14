با هدف ایجاد نشاط و تعالی در خانواده‌های سپاهیان نشست بصیرتی خانواده کارکنان سپاه تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ایجاد نشاط و تعالی در خانواده‌های سپاهیان نشست بصیرتی خانواده کارکنان سپاه تکاب برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: خانواده‌های سپاهیان با الگو گیری از حضرت زهرا (س) در تربیت خانواده‌ای ولایی و انقلابی سهیم و نقش مؤثری در حراست از نظام دارند.

امام جمعه تکاب افزود: بانوان خانواده‌های سپاه همانند حضرت زهرا (س) ولایت مدار و قهرمان پرورند و حفظ روحیه ایثار و مداومت بر خط ولایت از شاخصه‌های اخلاقی فرزندان تربیت یافته این بانوان رشید است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: بصیرت شاخصه اصلی یک خانواده سپاهی است و همواره در عرصه‌های رویا رویی با دسیسه‌های دشمن با بصیرت عمل کرده‌اند.

سرهنگ کرامتی افزود: فرزندان سپاهی این نظام تربیت یافته دامن زنان عفیف و با بصیری است که سنگر خانواده را از هر گزندی محفوظ و در راه اعتلای نظام قدم‌های مثبتی برداشته‌اند.

در پایان این همایش از تعدادی از پاسداران تجلیل شد.