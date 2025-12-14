پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: شهرداریها باید با انجام سرمایهگذاریهای اشتغال آفرین به افزايش درآمدهای پایدار و تقویت منابع مالی مطمئن کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه تسهیلات شهرداریها گفت: ایجاد درآمدهای پایدار و مطمئن برای شهرداریها یکی از اولویتهای بسیار جدی مدیریت ارشد استان است.
وی افزود: در همین راستا طرح های سرمایهگذاری پیشنهادی شهرداریها با اولویت کمک به ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها بررسی می شوند.
معاون عمرانی استاندار افزود: اشتغال آفرین بودن طرحهای پیشنهادی یکی دیگر از اولویت های مدیریت ارشد استان است که در اعطای تسهیلات قرار میگیرند.
وی گفت: بسیاری از شهرهای استان مانند پاوه، روانسر، جوانرود، صحنه، بیستون، کرند، هرسین و ... دارای ظرفیتها و قابلیتهای ممتاز گردشگری هستند و شهرداریها می توانند با اجرای پروژههای بومگردی و خدماتی به افزايش درآمدهای پایدار کمک کنند.