به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه تسهیلات شهرداری‌ها گفت: ایجاد درآمدهای پایدار و مطمئن برای شهرداری‌ها یکی از اولویت‌های بسیار جدی مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: در همین راستا طرح های سرمایه‌گذاری پیشنهادی شهرداری‌ها با اولویت کمک به ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها بررسی می شوند.

معاون عمرانی استاندار افزود: اشتغال آفرین بودن طرح‌های پیشنهادی یکی دیگر از اولویت های مدیریت ارشد استان است که در اعطای تسهیلات قرار می‌گیرند.

وی گفت: بسیاری از شهرهای استان مانند پاوه، روانسر، جوانرود، صحنه، بیستون، کرند، هرسین و ... دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ممتاز گردشگری هستند و شهرداری‌ها می توانند با اجرای پروژه‌های بومگردی و خدماتی به افزايش درآمدهای پایدار کمک کنند.