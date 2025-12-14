به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مریم آل‌مومن در جشنواره «راویان همدلی» به میزبانی استان تهران در بخش تک عکس رتبه نخست و در بخش مجموعه عکس شایسته تقدیر اعلام شد.

وی همچنین در چهارمین «رویداد انرژی» در بخش تک عکس به میزبانی مشهد مقدس رتبه سوم را از آن خود کرد.

این عکاس شهرکرد همچنین در سوگواره بین‌المللی «مهر محرم» در بخش مجموعه عکس به میزبانی استان سمنان شایسته تقدیر معرفی شد.

مریم آل‌مومن در جشنواره عکس «ویان» استان البرز در بخش مجموعه عکس رتبه سوم را کسب کرد و در جشنواره سینما حقیقت (از عکس تا روایت) بخش مجموعه عکس برگزیده اعلام شد.