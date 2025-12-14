



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس پلیس‌راه جنوب استان از توقیف کامیون حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز خبر داد.

سرهنگ "اسلام انصاری" در تشریح این خبر عنوان داشت: در راستای طرح کنترل خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی، روز گذشته ماموران گشت کنترل نامحسوس قرارگاه پلیس راه جنوب استان حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی مدارک آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه ماموران با بررسی تخصصی مطلع شدند که کانتینر کامیون حامل سوخت می‌باشد، تصریح کرد: پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۲۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ "انصاری" خاطر نشان کرد: راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد