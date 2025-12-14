بر اساس گزارش مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر ، ده‌ها طرح کلیدی شبکه انتقال برق با شتاب مناسب در حال اجراست و بخشی از آن‌ها تا ماه‌های آینده وارد مدار می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش تحریریه انرژی، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر از اجرای گسترده طرح‌های حیاتی برای عبور موفق از اوج بار تابستان آینده خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت پست‌های انتقال برق به میزان ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت‌آمپر و احداث ۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط انتقال از مهم‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌رود که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری نیز با پیشرفت بیش از ۷۵ درصد در حال اجراست.

هاشم علیپور با بیان اینکه در مجموع ۱۶۴ طرح حیاتی برای گذر از پیک مصرف تابستان تعریف شده است، افزود: این طرح‌ها شامل ۱۰۸ طرح جدید و ۵۶ طرح باقی‌مانده از سال گذشته است که در قالب ۱۴ طرح بهبود شبکه، ۸۲ طرح افزایش ظرفیت پست‌های برق و ۶۸ طرح احداث خطوط انتقال اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پایش مستمر روند اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: گزارش عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای به‌صورت هفتگی از طریق سامانه سمپا دریافت و بررسی می‌شود و بر اساس آخرین آمار، ۴۱ طرح حیاتی شبکه انتقال برق در سال جاری، بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر ادامه داد: از مجموع طرح‌های حیاتی، ۲۸ طرح بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۲۶ طرح بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۶۹ طرح کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گفته علیپور، تاکنون ۲ طرح از مجموع ۱۶۴ طرح حیاتی شبکه انتقال به بهره‌برداری رسیده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا خرداد ۱۴۰۵ تعداد طرح‌های بهره‌برداری‌شده به ۱۵۱ طرح خواهد رسید.

وی افزود: بر اساس برنامه زمان‌بندی، طی ماه‌های آینده به‌تدریج ۶ طرح در آذرماه، ۳ طرح در دی‌ماه، ۶ طرح در بهمن‌ماه و ۱۰ طرح در فروردین سال آینده برقدار می‌شود و بیشترین حجم بهره‌برداری از طرح‌های حیاتی شبکه انتقال، در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.