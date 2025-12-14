پخش زنده
مدیرکل زندانهای استان کرمان از پیشرفت چشمگیر در حوزههای برنامههای قضایی و اصلاحی در زندانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، رضا ذوالفعلی نژاد در حاشیه ملاقات مسئولان قضایی با زندانیان زندان مرکزی کرمان گفت: با برنامهریزیهای مستمر و حضور قضات، نظم قابل توجهی در زندانهای استان برقرار شده است.
وی با اشاره به این مطلب که بر مبنای عفو معیاری تاکنون ۲۳۰ نفر آزاد و حدود ۳۷۰۰ نفر از زندانیان استان از تخفیف مجازات بهرهمند شدهاند، عنوان کرد: رسیدگی به پروندههای زندانیان، توجه به مسائل مددکاری اجتماعی و قضایی، و گفتوگوی چهرهبهچهره قضات با زندانیان موجب آرامش و کاهش مشکلات شده است.
وی با اشاره به جایگاه استان کرمان در حوزه دادرسی الکترونیکی، گفت: در حال حاضر ۹۶ درصد پروندهها به صورت الکترونیکی رسیدگی میشود و حتی شهرستانهایی که در گذشته عملکرد خوبی نداشتند، امروز بالای ۹۵ درصد پیشرفت داشتهاند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: در حوزه پابند الکترونیکی نیز ۵۹۰ زندانی تحت نظارت مرکز مراقبت الکترونیکی قرار دارند و البته استان کرمان در این زمینه نیازمند ارتقاست.
ذوالفعلینژاد، همچنین از افزایش ۱۸ درصدی بازدید قضات از زندانها خبر داد و گفت: امسال بیش از پنج هزار و ۴۴ مورد بازدید انجام شده که به صورت هدفمند و با گفتوگوی مستقیم با زندانیان همراه بوده است.
وی اقدامات فرهنگی، اشتغال و حرفهآموزی را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: بیش از سه هزار و ۱۰۰ مددجو به مشغول به کار هستند و همچنین چهار هزار و ۸۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمنهای حمایت قرار دارند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان در پایان از اهتمام قضات ناظر و اجرای احکام در رسیدگی به پروندهها و ارتباط نزدیک با زندانیان تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، آزادی واجدین شرایط و بهرهمندی آنان از ارفاقات قانونی سرعت بیشتری بگیرد.