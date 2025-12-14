پخش زنده
در اردوی گروه جهادی پزشکی شهید مولانیا در رامشیر، ۵۵۰ نفر از اهالی مشراگه و رامشیر از ویزیت و عینک رایگان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گروه جهادی پزشکی شهید مولانیا با همراهی بنیاد علوی، شامل ۳ پزشک متخصص، به ۵۵۰ نفر از افراد کمبضاعت مشراگه و رامشیر خدمات درمانی ارائه کردند.
ویزیت تخصصی چشمپزشکی و بیماریهای زنان و همچنین ارائه عینک رایگان از مهمترین خدمات این طرح بود که مخصوص دهکهای یک و دو انجام شد.
این اقدام جهادی با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و بهبود دسترسی آنان به خدمات درمانی صورت گرفت.