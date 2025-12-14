به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رییس کمیته تعامل با بازار انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گفت: سه هنرمند استان توانستند مقام‌های برتر همایش ملی دستاورد‌های علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران را کسب کنند.

مهدی تقی‌زاده بروجنی افزود: مازیار کبیری چالشتری رتبه برگزیده بخش رنگ‌رزی ششمین همایش ملی دستاورد‌های علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» را به خود اختصاص داد.

وی گفت: فروغ عالی‌پور هفشجانی رتبه برگزیده بخش مرمت و افسانه قانی رتبه برگزیده بخش پژوهش ششمین همایش ملی دستاورد‌های علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران را کسب کردند.

رییس کمیته تعامل با بازار انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امید می‌رود افتخارآفرینی‌های هنرمندان این استان به‌ویژه اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داشته باشد.

وی یادآور شد: هم‌اکنون ۱۴ هنرمند در بخش‌های مختلف مرتبط با فرش دستباف در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری عضو هستند.