در پنل تخصصی نمایشگاه پژوهش و فناوری، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چالش‌هایی مانند پیچیدگی فرآیند‌ها و ضعف آگاهی مانع بهره‌برداری مؤثر از اعتبار مالیاتی عنوان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار، پنل تخصصی «نقش اعتبار مالیاتی در رشد فناوری کشور: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران و مدیران ارشد حوزه فناوری، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را بررسی کردند.

تفاهم‌نامه چهارجانبه برای تسهیل فرآیند

دکتر علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با اشاره به برگزاری اجلاس روسای ۱۶ دانشگاه برتر و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه با حضور وزرای علوم و بهداشت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، اعلام کرد: طبق این توافق، هر پرداخت و گردش مالی شرکت‌های فناور که از سوی معاونت علمی تأیید شود، بلافاصله مفاصاحساب صادر خواهد شد.

وی، با اشاره به جذب کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی توسط دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر، چهار چالش اصلی را موفقیت محدود دانشگاه‌ها (با پیشتازی دانشگاه‌های تهران، شریف و تربیت مدرس)، عدم آگاهی بازیگران زیست‌بوم از فرآیند و قوانین، عدم احساس نیاز شرکت‌ها به دانشگاه‌ها برای استفاده از تجربیات آنها و ضعف تعامل پارک‌های علم و فناوری با دیگر بازیگران اکوسیستم در این زمینه برشمرد.

غفلت از مواد دیگر قانون و ضعف بخش خصوصی

در ادامه این مراسم دکتر زهرا هاشمی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و سیاست‌گذاری علمی کشور، با بیان این‌که علیرغم ظرفیت‌های قانون جهش و تعدد زیست‌بوم‌های فناوری، نتایج محسوسی در تجاری‌سازی مشاهده نمی‌شود، گفت: کمتر از ۲۰ درصد زیرساخت‌های نوآوری در اختیار بخش خصوصی است و اغلب زیرساخت‌ها دولتی هستند.

وی، مشکل اصلی را عدم رسیدگی به انتهای زنجیره (بخش خصوصی) دانست و تغییر حکمرانی را راهکاری برای کاهش ریسک فناوری و افزایش اثربخشی برشمرد.

پیچیدگی فرآیند و پیشنهاد «کلینیک اعتبار مالیاتی»

دکتر چوبداری، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بهین تدبیر هم با اشاره به پیشرفت‌های خوب دو سال اخیر، یکی از موانع اصلی را پیچیدگی فرآیند استفاده از قانون اعتبار مالیاتی دانست که حتی شرکت‌های بزرگ را دچار ابهام می‌کند.

وی، پیشنهاد کرد: برای افزایش آگاهی، کلینیک‌های اعتبار مالیاتی در پارک‌ها احداث شوند تا سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در آن‌جا مسیر را دنبال کنند.

چوبداری، همچنین «هزینه استهلاک ابنیه» برای سرمایه‌گذاران را معضلی دانست که احتمال ورشکستگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

انتقاد از داوری طرح‌ها و ضرورت همگرایی نهادی

در ادامه این مراسم مهندس گودرزی، مدیرعامل شتاب‌دهنده جهش، از برخی داوری‌های طرح‌های دانش‌بنیان انتقاد کرد.

وی، همگرایی بالا بین معاونت‌های دانشگاه تهران را عاملی برای چابکی در فرآیند‌های اجرایی و تحقق اهداف قانون جهش دانست.

مهندس حسینی، مدیرعامل شرکت سامان صدرای دانا شریف، هم عدم آشنایی صنایع با قانون و دشواری فعالیت در بند «ت» (توسعه زیست‌بوم) را از چالش‌های اصلی برشمرد و ورود نهاد‌های بالادستی مانند استانداری را برای تحقق اهداف قانون مفید دانست.

برگزاری کنفرانس برای آشنایی روسای پارک‌ها با ظرفیت‌های قانونی از راهکار‌های پیشنهادی

دکتر اسدی، راهکار‌هایی ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به برگزاری کنفرانس یک‌روزه برای آشنایی روسای پارک‌ها و معاونان پژوهشی با ظرفیت‌های قانون، توسعه شبکه‌سازی و معرفی پلتفرم آنلاین توسط پارک دانشگاه تهران برای اتصال بهینه سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و تأکید بر تضمینی بودن تفاهم‌نامه چهارجانبه برای امنیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در زیست‌بوم فناوری، اشاره کرد.

دکتر هاشمی هم بر محوریت پارک‌های علم و فناوری در آموزش، ترویج و توسعه زیرساخت‌ها برای اجرای مؤثر قانون جهش تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این پنل توافق کردند که اعتبار مالیاتی می‌تواند محرکی قدرتمند برای رشد فناوری باشد، اما تحقق این امر نیازمند رفع چالش‌های اطلاع‌رسانی، ساده‌سازی فرآیندها، تقویت شبکه‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در زیرساخت‌های نوآوری است.