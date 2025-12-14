رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تغییر رفتار و ابراز ندامت زندانیان در عمل، شاخص اصلی برای بهره‌مندی آنان از نهاد‌های ارفاقی همچون آزادی مشروط، تخفیف مجازات و عفو است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جمع مددجویان زندان مرکزی کرمان با اشاره به نظارت مستمر ریاست قوه قضائیه و مسئولان عالی بر وضعیت زندانیان، افزود: اگر مددجویان در طول دوران محکومیت نشان دهند که از گذشته خود پشیمان شده‌اند و تغییر رفتار آنان در عمل مشهود باشد، این امر در تصمیم‌گیری‌ها برای عفو و تخفیف مجازات مؤثر خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: رفتار زندانیان در طول دوران محکومیت، از جمله شرکت در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و قرآنی، در تصمیم‌گیری کمیسیون‌های مربوط به عفو و آزادی مشروط نقش مهمی دارد و نمونه‌هایی وجود دارد که زندانیان با حفظ قرآن و تغییر رفتار، مشمول عفو شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر اهمیت آموزش حرفه و اشتغال در زندان‌ها تأکید کرد و گفت: زندانیانی که در دوران محکومیت حرفه‌ای را می‌آموزند، پس از آزادی می‌توانند با کسب روزی حلال برای خود و خانواده‌شان زندگی سالمی داشته باشند و از بازگشت به مسیر خلاف دوری کنند.