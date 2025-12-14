دومین نمایشگاه صنایع تبدیلی، تکمیلی و فناوری‌های نوین کشاورزی و غذایی با رویکرد صادرات به میزبانی مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین کشاورزی، مراسم رونمایی از پوستر این رویداد با حضور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران و نمایندگان اتاق تعاون استان انجام شد.

تأکید بر زنجیره‌سازی تخصصی محصولات کشاورزی

اسدالله تیموری یانسری در این مراسم، حرکت به سمت تشکیل زنجیره‌های تخصصی و هدفمند تولید را یکی از الزامات آینده تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد و تقویت این زنجیره‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای ارزش افزوده و ساماندهی تولید در استان بینجامد.

صنایع تبدیلی، حلقه اتصال و محور زنجیره ارزش

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش محوری و پیونددهنده در این زنجیره‌های تخصصی ایفا می‌کنند، افزود: این صنایع با تبدیل محصولات خام کشاورزی به کالا‌های نهایی یا نیمه‌تمام، نه تنها از ضایعات می‌کاهند، بلکه با ایجاد تنوع محصولی، افزایش ماندگاری و بهبود بسته‌بندی، امکان حضور قدرتمند در بازار‌های صادراتی را فراهم می‌سازند. توسعه این صنایع، سامان‌بخشی به تولید از مزرعه تا بازار و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های پیش‌تولید، تولید، فرآوری و بازاریابی را ممکن می‌کند.

حمایت همه‌جانبه از تشکل‌ها

تیموری یانسری تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مسیر تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تحقق زنجیره‌های تخصصی تولید، هیچ‌گونه حمایتی را دریغ نخواهد کرد. این حمایت‌ها می‌تواند در قرار تسهیل‌گری، ارائه خدمات فنی، تسهیل ارتباط با بازار و پشتیبانی از جذب فناوری‌های نوین نمود یابد.

نمایشگاه؛ بستری برای تحقق اهداف زنجیره‌ای

برگزاری دومین نمایشگاه صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین کشاورزی، فرصتی ایده‌آل برای تجمیع حلقه‌های مختلف این زنجیره، شامل کشاورزان، فرآوری‌کنندگان، ارائه‌دهندگان فناوری و بازرگانان است. این رویداد به همت اتاق تعاون استان مازندران، بستری برای نمایش دستاوردها، تبادل دانش و انعقاد تفاهم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در راستای تحقق سیاست‌های کلان صادرات‌محور و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان فراهم خواهد آورد.