به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما از وصول و توزیع مجموع ۱۷.۶۱۷ میلیون ریال عوارض آلایندگی واحد‌های آلاینده استان در هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، شهرستان خوسف با ۱۳.۲۳۰ میلیون ریال و بیرجند با ۳.۲۲۷ میلیون ریال بالاترین سهم از وصول و توزیع عوارض آلایندگی را داشته‌اند؛ همچنین شهرستان قائنات با ۹۵۳ میلیون ریال، طبس ۹۷ میلیون ریال، فردوس ۵۱ میلیون ریال و شهرستان‌های نهبندان و سربیشه هر یک به مبلغ ۲۹ و ۳۰ میلیون ریال در سایر ردیف‌ها قرار داشته‌اند.

کریمدادی با اشاره به مبانی قانونی دریافت این عوارض گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)؛ واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع آلایندگی اقدام نکنند، بر اساس شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، با نرخ‌های نیم درصد (۰.۵٪)، یک درصد (۱٪) و یک و نیم درصد (۱.۵٪) به مأخذ فروش کالا و خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.

وی همچنین به نحوه توزیع عوارض اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)؛ عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (۲۷) این قانون، پس از وصول و واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان، برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می شود.