



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "پرویز ارجمند" در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای طرح کنترل قاچاق و برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام می‌کنند، ماموران انتظامی شهرستان پس از وصول خبر از امت حزب الله، یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب را برای بررسی متوقف کردند.

وی تصریح کرد: پس از توقف خودرو و در بازرسی به عمل آمده توسط ماموران، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی و منابع طبیعی بود، کشف شد.

سرهنگ "ارجمند" با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: پلیس با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها به صورت قانونی برخورد می‌کند.