به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته سوم لیگ برتر والیبال زنان شاهد تداوم سلطه بی‌رقیب تیم ماجان مازندران بود. شاگردان لی دوهی، سرمربی کره‌ای این تیم، در یک مسابقه نفس‌گیر ۱۲۸ دقیقه‌ای در امیدیه، با وجود عقب افتادن دو ست، با روحیه‌ای ستودنی بازگشتند و نفت امیدیه را با نتیجه ۳-۲ (۲۵-۲۲، ۲۵-۲۱، ۱۶-۲۵، ۲۰-۲۵، ۹-۱۵) شکست دادند.

این سومین پیروزی متوالی ماجان در لیگ است که پس از دو برد قاطع در هفته‌های قبل (۳-۰ برابر تیم کلینیک دکترفرهاد قزوین صحاب و پیروزی در هفته دوم مقابل صنعت مس رفسنجان) به دست آمد. با این نتیجه، ماجان با ۹ امتیاز کامل، موقعیت خود را به عنوان صدرنشین قدرتمند رقابت‌ها تثبیت کرد.

بازی در امیدیه پر از فراز و نشیب بود و با ۹ کارت (شامل زرد، قرمز و تاخیر) همراه شد. اما تسلط ماجان در ست‌های پایانی، به ویژه ست پنجم که با نتیجه قاطع ۱۵-۹ به پایان رسید، تفاوت کلاس این تیم را نشان داد.