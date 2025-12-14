به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این دوره از مسابقات که به همت هیئت سوارکاری استان و میزبانی باشگاه سوارکاری پارسه شهرضا برگزار شد ۲۲ سوارکار در سه رده مسافتی ۲۰، ۴۰ و ۶۰ کیلومتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این دوره از مسابقات، تمامی سوارکاران پس از طی کامل مسیر‌های تعیین‌شده و انجام موفق معاینات دامپزشکی، توانستند رقابت را با سلامت کامل به پایان برسانند.

در این مسابقات در رده ۶۰ کیلومتر بارمان محمدی با اسب آهو، عرفان تاکی با اسب لرخان، عرشیا یوسفی با اسب صنم اسلامی، هلیا جمشیدی با اسب شوکا، محمد طباطبایی با اسب صحرا اسلامی و ثانیا مسلمی‌پور با اسب شکار ماهان بودند.

در رده ۴۰ کیلومتر نیز محمد طیبی با اسب تک‌خال، جواد موسوی با اسب سلطان، سام صاحب‌جمعی با اسب چیلان و امیر ممیز با اسب سردار موفق به کسب امتیاز لازم شدند.

همچنین در رده ۲۰ کیلومتر، بهنام محمدی با اسب سمندر، محمد یوسفی با اسب سناتور، هادی امیری با اسب خانومی، محمد اسکندرزاده با اسب سوگل، امیر ممیز با اسب سردار، علی جریده‌دار با اسب دریا، فاطمه اخروی با اسب ترمه، امیرعباس اباذری با اسب سالار، محسن آقاجانی با اسب محشر، علی‌اکبر حاتم با اسب لایرا، فریناز پاینده با اسب جیمبو و محمد عسگری با اسب شیطان به کار خود پایان دادند.

در بخش اجرایی این مسابقات، جمشید سرحدی به عنوان برگزارکننده و سرکلانتر مسابقات حضور داشت و علی فیروزیان سرداوری این دوره را بر عهده داشت. همچنین نعیمه افشین و مسعود طاووسی اعضای کمیته داوران این رویداد بودند.