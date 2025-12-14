به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، پنجمین رویداد فرهنگی "سردار تا سردار" امروز در کرمان آغاز شد. این رویداد با عنوان "سردار تا سردار" از سردار جنگل تا سردار دل‌ها" به منظور بزرگداشت شخصیت‌های ملی و تاریخی ایران، به ویژه میرزا کوچک خان جنگلی و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، داوطلبان را به تشکیل آثار هنری در موضوع جنگ دوازده روزه و مقاومت دعوت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر اهمیت این رویداد به عنوان یک جریان فرهنگی بزرگ تأکید کرده و گفت که این برنامه باید الگوساز جوانان باشد. شهردار کرمان نیز اشاره کرد که هر یک از سرداران مکتب و راه خاص خود را دارند که می‌توانند درس‌آموز باشند.

علاقه‌مندان تا پانزدهم دی‌ماه فرصت دارند آثار خود را در قالب فیلم، کلیپ و دیگر هنر‌ها به این رویداد ارسال کنند. در پایان، از پوستر سردار تا سردار و همچنین پوستر فرشته به نام شهید باقری از شهدای جنگ دوازده روزه رونمایی شد.