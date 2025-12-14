اثر شاعر چهارمحال و بختیاری در پنجمین کنگره ملی شعر حضرت مادر برگزیده شد.

اثر شاعر چهارمحال و بختیاری برگزیده پنجمین کنگره ملی شعر حضرت مادر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سروده استاد همایون علیدوستی شاعر استان، عنوان اثر برگزیده پنجمین کنگره ملی شعر حضرت مادر در اصفهان را کسب کرد.

آیین پایانی پنجمین کنگره ملی شعر حضرت مادر به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) با حضور جمعی از شاعران آیینی کشور در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار و از همایون علیدوستی شاعر هم‌استانی به عنوان یکی از برگزیدگان این رویداد ادبی تقدیر شد.

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، این کنگره ملی ادبی را در سال ۱۴۰۰ بنیان گذاشت تا شعر آیینی از سطح مدح و مرثیه فراتر رفته و به جایگاه تمدن‌سازی، تربیت دینی و فرهنگ‌سازی متصل شود.

حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت فاطمه بنت اسد (س) و بخش ویژه فرزندآوری، میراث مادرانه، طرح الگوی مادران قدسی در استمرار ایمان، تربیت نسل و ساخت تمدن اسلامی از موضوعات دوره پنجم این رویداد ادبی است که شاعران شرکت‌کننده بر اساس آن، آثار خود را به دبیرخانه کنگره ملی شعر حضرت مادر ارائه کردند.

در آیین پایانی این رویداد، علاوه بر معرفی استاد همایون علیدوستی به عنوان شاعر برگزیده از پنج شاعر دیگر از شهر‌های قم، مشهد و تهران نیز تقدیر شد. همچنین ۲ شاعر در جایگاه شاعران شایسته تقدیر قرار گرفتند و چهار شاعر نیز عنوان شایسته تقدیر ویژه طلاب را به دست آوردند.

رونمایی از چهار جلد مجموعه منظومه‌های شعر آیینی به کوشش استاد عباس شاهزیدی (خروش اصفهانی) نیز، بخش دیگری از آیین پایانی پنجمین کنگره ملی شعر حضرت مادر را تشکیل داد.