پخش زنده
امروز: -
مدرسه مجازی خوزستان با هدف جبران عقب ماندگی آموزشی ناشی از آلودگی هوا آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز به کار مدرسه مجازی با هدف جبران عقب ماندگی تحصیلی ناشی از آلودگی هوا خبر داد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت استودیو آوای مدرسه در ضبط فیلمهای آموزشی، ادامه داد: از روز شنبه ۲۲ آذر این مدرسه مجازی کار خود را با تدریس ادبیات پایه هفتم آغاز کرد.
همچنین دانش آموزان میتوانند بازپخش این فیلمهای آموزشی را از طریق تلوبیون مشاهده کنند.
یکی از مهمترین اهداف راهاندازی مدرسه مجازی، آشنایی دانش آموزان با نمونه سوالات آزمونهای هماهنگ نوبت اول و همچنین رفع اشکال در دروس مختلف است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین رویکرد مجموعه تعلیم و تربیت استان، آموزش حضوری و تشکیل کلاس درس با حضور دانش آموزان است، گفت:، اما مشکلاتی مانند تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلایندههای جوی، مدرسه مجازی فرصتی در راستای آموزش بهتر دانش آموزان است.
همچنین بیش از یکهزار و ۵۴۵ ویدیوی آموزشی در بخش اشتراکگذاری ویدیوی آپارات بارگذاری شده است که تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید داشته است؛ این محتواها متناسب با نیاز دانشآموزان تولید شده و با استقبال خانوادهها روبهرو شده است.