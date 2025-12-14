پویش قرآنی «ارمغانی از نور» با هدف گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با محوریت قرائت جمعی و فردی سوره‌های مبارکه ابراهیم (ع) و یاسین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، پویش قرآنی «ارمغانی از نور»، با محوریت قرائت جمعی و فردی سوره‌های مبارکه ابراهیم (ع) و یاسین در مساجد، حسینیه‌ها، هیئات مذهبی و محافل قرآنی برپا می‌شود.

این پویش تا امروز ۲۳ آذر در سراسر کشور اجرا خواهد شد و عموم علاقه‌مندان، فعالان قرآنی و هیئات مذهبی می‌توانند با مشارکت در این حرکت در بزرگداشت شهید رئیسی سهیم باشند.

این پویش با شعار‌هایی همچون «ستاره‌های زمین»، «زندگی با آیه‌ها»، «جلسات خانگی قرآن کریم» و «جامعه قرآنی عصر» در بستر فعالیت‌های قرآنی مردمی دنبال می‌شود و قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم جنوب‌شرق استان تهران از آن پشتیبانی و حمایت می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند براساس اعلام برگزارکنندگان، تصاویر و ویدئو‌های تلاوت‌های دسته‌جمعی و انفرادی تولیدی خود را به نشانی azizedeelha در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.