معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز از حضور ۱۷ شرکت این پارک در نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش خبر داد و گفت: ۲۸ محصول و خدمت دانش‌بنیان با بازار تثبیت‌شده ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسین بختیاری معاون فناوری پارک علم و فناوری استان البرز در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به عملکرد این پارک، گفت: پارک علم و فناوری استان البرز در طول ۱۶ سال فعالیت خود تاکنون از بیش از ۶۰۰ شرکت فناور حمایت کرده است و در حال حاضر ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان در این پارک مستقر هستند که از این نظر، پارک البرز در زمره پارک‌های برتر کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه درصد استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در این پارک بالاست، افزود: با توجه به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی و زیرساخت‌هایی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان البرز وجود دارد، این پارک از جایگاه متمایزی برخوردار است و توانسته فعالیت‌های مؤثری را در حوزه توسعه فناوری انجام دهد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان البرز ادامه داد: استفاده از زیر ساخت‌های جهاد دانشگاهی و اجرای برنامه‌های ملی متنوع، بخشی از مزیت‌های این پارک است. در حال حاضر دبیرخانه مالکیت فکری به‌عنوان نماینده کشوری در اختیار این مجموعه قرار دارد و در حوزه توسعه فناوری‌های سلامت نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های متعددی در حال اجراست.

وی با اشاره به تغییر رویکرد نمایشگاه امسال، گفت: در نمایشگاه امسال، برخلاف دوره‌های گذشته، شرکت‌ها در قالب پارک‌های مستقل حضور نداشتند و به‌جای آن، در قالب «پاویون‌های تخصصی» ساماندهی شدند. در این دوره حدود ۷ پاویون تخصصی تشکیل شد که شرکت‌های فعال در هر حوزه از سراسر کشور در آن حضور داشتند.

وی این تغییر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این رویکرد جدید باعث تخصصی‌تر شدن نمایشگاه شد، فرآیند بازدید را برای مخاطبان تسهیل کرد و از پراکندگی و آشفتگی دوره‌های قبل کاست.

بختیاری با بیان اینکه میزان حضور برخی بخش‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اظهار کرد: غرفه‌های سازمانی که هر سال برگزار می‌شدند، امسال کوچک‌تر بودند، چرا که اغلب شرکت‌ها در زون‌ها و پاویون‌های تخصصی خود حضور پیدا کردند.

وی در ادامه گفت: استان البرز با حضور ۱۷ شرکت فناور، در میان پنج پارکی قرار دارد که بیشترین تعداد شرکت حاضر در زون‌های تخصصی نمایشگاه را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، از مجموع ۱۷ شرکت حاضر از پارک البرز، حدود ۲۸ محصول و خدمت فناورانه در نمایشگاه ارائه شده است که اغلب آنها محصولات دانش‌بنیان و فناور با فناوری و بازار تثبیت‌شده هستند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان البرز همچنین خاطرنشان کرد: در بخش ارائه نیاز‌های فناورانه نیز جهاد دانشگاهی حضور دارد و برخی از شرکت‌های مستقر در قالب طرح «تستا» در این بخش مشارکت کرده‌اند.