وزیر امور خارجه تاکید کرد: جایگاه ژئوکونومیک افغانستان آن را در مرکز شبکههای ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار میدهد از این رو، ثبات و توسعه این کشور، نه فقط ضرورتی انسانی بلکه الزامی راهبردی برای کل منطقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس عراقچی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان گفت: تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است؛ بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
رئیس دستگاه سیاست خارجی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور، همواره بر ادغام همه جانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم تحولات و مسائل منطقهای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمام کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره گیری از ساز و کارهای بومی و همکاریهای پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت است.