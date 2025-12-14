ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان در واپسین شب‌های پاییز، تازه‌ترین کنسرت خود را با عنوان «واگویه‌ها» با اجرای آثاری از مندلسون و محمدرضا تفضلی ۲۷ و ۲۸ آذرماه در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این کنسرت، ارکستر سمفونیک تهران با نگاهی به موسیقی کلاسیک جهان و آهنگسازی معاصر ایران، آثاری از مندلسون، آهنگساز برجسته آلمانی و محمدرضا تفضلی، آهنگساز شناخته‌شده کشور را برای مخاطبان اجرا می‌کند.

در بخش نخست برنامه، قطعه شناخته‌شده «رویای نیمه‌شب تابستان» اثر فلیکس مندلسون اجرا خواهد شد؛ اثری که از مهم‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیک به شمار می‌رود و جایگاهی ویژه در رپرتوار ارکستر‌های سمفونیک جهان دارد.

در ادامه، سمفونی شماره یک «واگویه‌ها» اثر محمدرضا تفضلی که در چهار موومان نوشته شده است، توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا می‌شود. این اثر از جمله آثار شاخص موسیقی سمفونیک معاصر ایران محسوب می‌شود و اجرای آن فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های آهنگسازی ایرانی در قالب ارکسترال فراهم می‌کند.

کنسرت «واگویه‌ها» با اجرای ارکستر سمفونیک تهران و رهبری نصیر حیدریان، پنج‌شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آذرماه از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار خواهد شد و بلیت‌های این اجرا از طریق سایت هنرتیکت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.