روایت امید و حل مسئله در مستند «سهیل»
تهیهکننده مستند «سهیل» با اشاره به روایت زندگی یک ورزشکار معلول گفت: این مستند فراتر از یک فعالیت ورزشی، روایتگر تلاش انسان برای حل مسئله، عبور از موانع و زنده نگهداشتن امید در مسیر زندگی است.
وحید فرجی، تهیهکننده مستند «سهیل» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
گفت: مستند «سهیل» داستان زندگی ورزشکاری به نام سهیل کوچکی است که بر اثر یک حادثه ناخواسته و تصادف دچار معلولیت میشود، اما این اتفاق نهتنها باعث توقف او نمیشود، بلکه نقطه آغاز حرکت تازهای در زندگیاش است.
وی افزود: این معلولیت میتوانست سهیل را خانهنشین کند یا حتی به افسردگی و مشکلات روحی بکشاند، اما برعکس، او وارد چالشهایی جدی و پرفراز و نشیب میشود که هسته اصلی روایت فیلم را شکل میدهد. «سهیل» داستان تلاش برای زندگی، امید و ادامه مسیر است.
فرجی با اشاره به لایههای معنایی مستند گفت: آنچه در ظاهر دیده میشود، فعالیت ورزشی و دوچرخهسواری یک فرد معلول است، اما در بطن اثر، مفهوم حل مسئله در زندگی نهفته است؛ مفهومی که همه انسانها در زندگی روزمره خود با آن مواجهاند.
تهیهکننده مستند «سهیل» ادامه داد: هرکدام از ما در طول روزها و سالهای زندگی با مسائل کوچک و بزرگ روبهرو میشویم و این مستند تلاش میکند نشان دهد چگونه میتوان با این موانع مواجه شد، آنها را حل کرد و به مسائل بعدی رسید.
وی افزود: هدف اصلی من این بود که مخاطب بتواند مسیر زندگی سهیل را در زندگی شخصی خودش شبیهسازی کند و از خود بپرسد که «من در شرایط فعلی زندگیام چه کاری میتوانم انجام دهم؟».
فرجی ادامه داد: کاراکتر اصلی این مستند لزوماً فقط یک ورزشکار نیست؛ او میتواند یک دانشجو، معلم یا کارآفرین باشد. وقتی مخاطب میبیند فردی با سدی به این بزرگی روبهرو شده و از آن عبور میکند، در واقع با معنای کلی زندگی مواجه میشود؛ اینکه زندگی چیزی جز مواجهه با مسئله و تلاش برای حل آن نیست.