یادواره ۱۹ شهید والامقام دانشجومعلم استان ایلام، با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ یادواره ۱۹ شهید دانشجومعلم استان ایلام عصر امروز در فضایی معنوی و آکنده از عطر یاد و خاطره شهدا برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و فرهنگی استان، اساتید، دانشجومعلمان و خانواده‌های معظم شهدا همراه بود، بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ استقلال، امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید شد.

حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این مراسم گفت: وجود شهدای دانش‌آموز و معلم ، منش و تفکرشان و نیز سبک زندگی‌شان می‌تواند برای همه ما، به‌ویژه جوانان، الگویی ارزشمند باشد.

«احمدکرمی» استاندار ایلام نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم گفت: این شهدا با اخلاص و پایبندی به ارزش‌ها، به بالاترین درجات افتخار و فداکاری دست یافتند.

در پایان این مراسم، از تعدادی از خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و معلم تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است در دوران دفاع مقدس ۳۵ نفر از دانشجویان استان به شهادت رسیدند که از این تعداد، ۱۹ نفر دانش‌آموز و معلم بودند.