به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت جانبازان و توان‌یابان تایباد گفت: مسابقات سوپر لیگ والیبال نشسته جانبازان و توان‌یابان کشور، ششم دی ماه امسال با حضور ۶ تیم گیلان، کرمان، اصفهان، گلستان، تهران برگزار می شود که تیم والیبال نشسته جانبازان و توان‌یابان تایباد به عنوان تنها نماینده خراسان رضوی، در این دوره به علت مشکلات مالی حضور ندارد.

محمدابراهیم امیری افزود: : شرکت در این دوره از مسابقات بیش از یکمیلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون هیچ کمکی توسط نهادهای استانی و شهرستانی برای اعزام به این تیم نشده است.

به گفته او، تیم والیبال نشسته جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی امسال برای حفظ سهمیه خود به ناچار در مسابقات لیگ دسته یک کشور شرکت کرده است که باز هم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند، این دوره از مسابقات نیز بیش از چهار میلیارد ریال هزینه دارد.

امیری بیان کرد: تیم والیبال نشسته جانبازان و توان‌یابان تایباد نماینده خراسان رضوی در مسابقات لیگ دسته یک کشور سال ۱۳۹۷ عنوان دومی، در سال ۱۴۰۰ کسب مقام اول و سال ۱۴۰۳ مقام سوم را از آن خود کرد و به همراه تیم های سپاهان اصفهان و نفت و گاز گچساران به سوپر لیگ این دوره از مسابقات صعود کرد.