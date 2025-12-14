



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف هزار و ۲۵ کیلوگرم گردوی خارجی فاقد مجوز به ارزش ۴ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ "ابوالحسن مزارعی" بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی گفت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از این خودرو یک هزار و ۲۵ کیلوگرم گردوی خارجی و فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.