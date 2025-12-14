سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد از امدادرسانی به ۲۵۶ نفر حادثه دیده از سوی هلال احمر به دنبال سامانه بارشی اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدعادل رهبریان گفت: در سه روز گذشته به دنبال فعالیت سامانه بارشی در سطح این استان ۷۰ حادثه بوقوع پیوست که عملیات امداد و نجات و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان از سوی نیرو‌های هلال احمر انجام شد.

وی اظهارکرد: در بازه زمانی ۷۲ ساعت گذشته، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ما شاهد گزارش ۷۰ مورد حادثه در نقاط مختلف استان بود که تیم‌های امدادی ما بلافاصله برای مدیریت و کمک‌رسانی بسیج شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: ۶۵ مورد از این حوادث، مرتبط با آبگرفتگی و برف و کولاک بود که بیشترین حجم فعالیت‌های ما را به خود اختصاص داد. همچنین مواردی، چون یک مورد مفقودی، دو مورد مشکل تنفسی، یک مورد واژگونی اتوبوس و یک مورد واژگونی خودروی سواری نیز در این بازه ثبت و رسیدگی شد.

رهبریان به آمار مصدومان و امدادرسانی طی این مدت اشاره و تصریح کرد: در جریان این حوادث ۲۰ نفر مصدوم شدند و در مجموع عملیات‌های امدادی، ۲۵۶ نفر از هموطنان تحت پوشش و کمک‌رسانی این جمعیت قرار گرفتند.

وی با اشاره به گستردگی عملیات‌ها، ادامه داد: برای پاسخگویی به این حجم از حوادث، ۱۵ تیم عملیاتی متشکل از ۴۹ نفر امدادگر و نجاتگر داوطلب و کارآموخته به طور مستمر در حال خدمت‌رسانی بودند. از اقدامات شاخص می‌توان به ۳۵ مورد تخلیه آب از منازل مسکونی توسط این امدادگران اشاره کرد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارایه کمک‌های غیرنقدی به خانواده‌های آسیب‌دیده، عنوان کرد: به منظور اسکان موقت و تأمین مایحتاج اولیه آسیب‌دیدگان، ۱۱۶ تخته پتو، ۸۷ تخته موکت، ۴۰ شعبه والور، ۹۷ بسته مواد غذایی و ۲۵۶ کیلوگرم نایلون در مناطق حادثه‌دیده توزیع شد.