به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با درخواست برخی باشگاه‌های لیگ برتری زمان برگزاری دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و این دیدار‌ها در سه روز ۲۲، ۲۳ و ۳۰ آذرماه پیگیری خواهد شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران دیدار امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) سایپا تهران – شهرداری ارومیه را اعلام کرد.

این دیدار در ساعت ۱۴:۳۰ درسالن شهید گل‌عباسی ورامین برگزار می‌شود.

ناظر فنی این دیدار خضراله ترابی، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: مهدی نویدی نو و داور دوم: جواد مرآتی خواهد بود.

شهرداری ارومیه با نه امتیاز از پنج بازی در رده پنجم جدول قرار دارد.