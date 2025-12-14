پخش زنده
امروز: -
شهرداری ارومیه از ۱۴:۳۰ درسالن شهید گلعباسی ورامین به مصاف سایپای تهران میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با درخواست برخی باشگاههای لیگ برتری زمان برگزاری دیدارهای هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و این دیدارها در سه روز ۲۲، ۲۳ و ۳۰ آذرماه پیگیری خواهد شد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران دیدار امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) سایپا تهران – شهرداری ارومیه را اعلام کرد.
این دیدار در ساعت ۱۴:۳۰ درسالن شهید گلعباسی ورامین برگزار میشود.
ناظر فنی این دیدار خضراله ترابی، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: مهدی نویدی نو و داور دوم: جواد مرآتی خواهد بود.
شهرداری ارومیه با نه امتیاز از پنج بازی در رده پنجم جدول قرار دارد.