سرپرست اداره دامپزشکی ایذه از شناسایی و معدومسازی ۱۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد در جریان بازرسیهای بهداشتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش شاهپری بنشتی اظهار داشت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی ایذه در جریان بازدیدهای مستمر خود، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و تاریخ گذشته را از مراکز عرضه کشف و ضبط کردند.
وی افزود: این محموله غیربهداشتی جهت جلوگیری از انتقال بیماریها، تحت شرایط کاملاً استاندارد معدومسازی شد.
شاهپری بنشتی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی خط قرمز دامپزشکی است، بیان کرد: مصرف فرآوردههای دامی فاسد میتواند منجر به مسمومیتهای شدید، بیماریهای گوارشی و انتقال بیماریهای مشترک خطرناکی نظیر تب مالت و تب خونریزی دهنده کریمهکنگو شود که سلامت کل جامعه را به مخاطره میاندازد.
سرپرست اداره دامپزشکی ایذه میگوید: برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی علاوه بر پیشگیری از شیوع بیماریها، موجب افزایش اعتماد شهروندان به مراکز مجاز عرضه خواهد شد.
وی در پایان از مردم خواست ضمن توجه به تاریخ تولید، انقضا و مهر دامپزشکی در هنگام خرید، هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه کشوری ۱۵۱۲ اطلاعرسانی کنند.