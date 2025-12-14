پخش زنده
کاروان جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان که به میزبانی شهر دبی کشور امارات برگزار شد، با ثبت عملکردی درخشان و کسب ۲۶۲ نشان رنگارنگ، عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان کشورمان با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار»، در رقابت با نمایندگان ۳۵ کشور آسیایی، موفق شد ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و با مجموع ۲۶۲ نشان، حدنصابی تازه در تاریخ حضور ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان به ثبت برساند.
در این دوره از مسابقات، ۱۹۴ ورزشکار ایرانی در ۱۱ رشته پسران و ۱۰ رشته دختران به میدان رفتند و با رشدی چشمگیر در مقایسه با دوره گذشته، روند رو به توسعه ورزش پارالمپیکی کشور را بهخوبی به نمایش گذاشتند.
کاروان ایران در دوره پیشین این رقابتها (بحرین ۲۰۲۱) با ۱۴۵ ورزشکار موفق به کسب ۱۴۴ نشان شده بود، اما در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، با جهشی قابل توجه، مجموع نشانهای کشورمان به ۲۶۲ نشان افزایش یافت؛ آماری که بالاترین حدنصاب ایران در ادوار مختلف این بازیها محسوب میشود.
در این افتخارآفرینی، بیشترین سهم نشانها به رشتههای پاراشنا با ۱۰۴ نشان و پارادوومیدانی با ۸۲ نشان اختصاص داشت و سایر رشتهها از جمله پارامچاندازی، پاراوزنهبرداری، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر سهنفره، گلبال و بوچیا نیز نقش مؤثری در موفقیت کاروان ایران ایفا کردند.
نایبقهرمانی کاروان «فرزندان ایران» در دبی، تصویری روشن از آینده ورزش پارالمپیکی کشور و ثمره برنامهریزی، پشتکار و استعداد نسل جوان ورزشکاران ایران را به نمایش گذاشت.