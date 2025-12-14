معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: پیش‌بینی دو‌ماهه نیاز استان به نهاده‌های دامی و اقدام فوری مدیران برای جذب سهم استان از بازارگاه، ضرورتی انکارناپذیر است تا از بروز هرگونه اختلال در تولیدات دام و طیور جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز خلیلی، در نشست قرارگاه اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، اظهار کرد: باتوجه‌به اعلام مرکز کشور مبنی بر واردات کافی، دستگاه‌های ذی‌ربط باید با پیگیری مستمر، سهم موردنیاز استان را دراسرع‌وقت تأمین کرده و از بروز هرگونه اختلال در زنجیره تأمین تولیدات دام و طیور جلوگیری به عمل‌آورند.

وی با اشاره به صدور مجوز‌های ویژه واردات برای استان‌های مرزی، گفت: لازم است با صدور فراخوان عمومی، از ظرفیت متقاضیان و واردکنندگان محلی برای مشارکت در این امر مهم استفاده شود. این واردکنندگان می‌توانند از مکانیسم‌های متنوعی از جمله استفاده از ارز حاصل از صادرات، روش تهاتر و همچنین ارز تالار اول بهره‌برداری کنند تا نهاده‌ها با مناسب‌ترین قیمت ممکن وارد استان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به‌ضرورت نظارت مؤثر بر بازار، افزود: تشکیل اکیپ‌های نظارتی فوری و مستمر برای کنترل قیمت‌ها و بررسی کیفیت تولید در بازار، به‌ویژه در نانوایی‌ها، یک امر ضروری است. این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و آرامش را به بازار مصرف برگرداند.

وی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، تصریح کرد: باید تمام تمهیدات لازم از هم اکنون برای تأمین بی‌دغدغه اقلام اساسی و موردنیاز مردم در ماه رمضان اندیشیده شود. همچنین برنامه‌ریزی دقیق و زودهنگامی برای تأمین و توزیع میوه شب عید ضروری است تا مردم استان بتوانند این اقلام را با قیمت‌های متعادل تهیه کنند.

خلیلی با اشاره به دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی و غذایی استان، یادآور شد: برنامه‌ریزی منظم برای جوجه‌ریزی، ممانعت از خروج دام‌های مولد از استان، تداوم توزیع شیر در مدارس، حرکت به سمت تولید نان کامل و نظارت بر اجرای پروژه دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد از جمله این موارد است که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش اقدامات خود را به طور مستمر ارائه دهند.