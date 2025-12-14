پخش زنده
پلیس امنیت اقتصادی قائمشهر موفق به کشف یک انبار احتکاری سم و کود کشاورزی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد ریال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی قائمشهر از کشف یک انبار بزرگ احتکاری سم و کود کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ نبوی اعلام کرد: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر، اموال احتکار شده کشف و ضبط و یک نفر متهم دستگیر شد که برای سیر مراحل قضایی به دادگستری شهرستان معرفی شد.
وی ارزش اموال کشفشده در این عملیات پلیس امنیت اقتصادی را حدود ۱۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد. این حجم از احتکار سموم و کودهای کشاورزی میتواند بازار این نهادههای مهم را تحت تأثیر قرار داده و به بخش کشاورزی آسیب برساند.