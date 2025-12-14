به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ امین اله جمشیدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون،با همکاری دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی و گشت‌های حفاظتی این شهرستان ۱۴دستگاه حفاری تراکتوری،ضربه‌ای،روتاری، هیدرولیکی و برقی و ۶ مورد لوازم حفاری دستی غیرمجاز شناسایی و توقیف شد.

‌رئیس امور منابع آب دورود افزود:در این مدت همچنین ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و مسدود شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با هرگونه تخلف در این حوزه، به ویژه حفر چاه و استفاده از دستگاه‌های حفاری غیرمجاز گفت:متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.

