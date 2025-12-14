به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الله صیدی از تکمیل مراحل توسعه سامانه بومی معاملات بورس خبر داد و اعلام کرد: این سامانه پس از انجام تست‌های امنیتی و عملیاتی، سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه توسعه نرم‌افزاری سامانه بومی معاملات تقریباً به پایان رسیده است، گفت: هم اکنون مراجع ذی‌صلاح مشغول انجام تست‌های امنیتی این سامانه هستند. برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتقال به زیرساخت جدید و اجرای تست‌های عملیاتی نیز در حال انجام است و امیدواریم طی یک سال آینده، سامانه بومی معاملات به‌صورت کامل زیر بار عملیاتی قرار گیرد.

صیدی همچنین به وضعیت سامانه پس از معاملات اشاره کرد و گفت: سامانه پس از معاملات (IRPT) نیز تقریباً تکمیل شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد.