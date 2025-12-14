پخش زنده
گزارش اخیر دستگاههای اطلاعاتی نظامی دانمارک نشان میدهد برای اولین بار دانمارک آمریکا را به فهرست «خطرات امنیتی» خود افزود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشریه فرانسوی «پاری مَچ» (Paris Match)، گزارش اخیر دستگاههای اطلاعاتی نظامی دانمارک نشان میدهد برای نخستین بار، این کشور ایالات متحده را برای خود و در نگاهی گسترده تر، برای اروپا یک خطر امنیتی ارزیابی میکند.
در حالیکه میان دو سوی اقیانوس اطلس، تنشهایی رخ داده و آمریکا کانون توجهات خود را به سوی منطقه هند-پاسیفیک [غرب اقیانوس هند، اقیانوس آرام]منتقل کرده است، انتشار این گزارش نشان دهنده چرخشی بی سابقه در دیدگاه یکی از متحدان تاریخی واشنگتن به شمار میآید.
بیاعتمادی بیسابقه
دانمارک سرگرم ارزیابی مجدد روابط خود با ایالات متحده است. دستگاه اطلاعات نظامی این کشور در گزارش سالانه خود، که روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر منتشر شد، ایالات متحده را به عنوان یک خطر بالقوه برای امنیت ملی خود طبقه بندی کرده است.
این یک نتیجه گیری غیرمنتظره در کشوری است که مدتهاست خود را یکی از نزدیکترین شرکای واشنگتن میداند.
این سند چشم اندازی راهبردی را ترسیم میکند که در آن، آمریکا به گونهای فزاینده منافع خود را اولویت میداند و در این مسیر، حاضر است حتی متحدان اروپایی بهای آن را بپردازند.
این گزارش، به استفاده از سلاحهای اقتصادی، به ویژه وضع تعرفه ها، اشاره و در عین حال خاطرنشان میکند از این پس، واشنگتن احتمال توسل به زور را حتی علیه یکی از شرکا رد نمیکند.
روشن است که این دیدگاه اشارهای آشکار به موضوع گرینلند دارد، منطقهای که تحت مدیریت دانمارک قرار دارد و ترامپ چشم طمع به آن داشته است.
پیام دولت دانمارک همچنین منعکس کننده تنشهای دیگری در اروپاست. پاییز امسال، دستگاههای اطلاعاتی هلند اعلام کردند به دلیل نگرانیهای مربوط به دخالت سیاسی و احترام به حقوق اساسی، برخی از مبادلات حساس با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردهاند.
بر اساس یافتههای منتشر شده در این گزارش، قدرت آمریکا دیگر همان جایگاه یک دهه پیش را ندارد.
ظهور سریع چین، واشنگتن را به تغییر اولویتهای خود سوق میدهد: توجه بیشتر به منطقه هند-اقیانوس آرام و قطب شمال، و جایگاه کم اهمیتتر برای امنیت اروپا. از نگاه کپنهاگ، این تحول، سطحی از عدم قطعیت را ایجاد میکند که اروپاییها پیش از این هرگز تجربه نکردهاند.
نویسندگان این گزارش معتقدند کشورهای اروپایی برای حفظ نوعی بازدارندگی در برابر روسیه، باید قابلیتهای دفاعی خود را تقویت کرده و همکاریهای خود را بهبود بخشند.
این متن پا را فراتر میگذارد و سناریوی تاریکی را ترسیم میکند: این احتمال که در عرض چند سال، مسکو و پکن، هر یک آماده جنگ منطقهای خود شوند: روسیه در دریای بالتیک و چین در تنگه تایوان.