دادستان مرکز خوزستان در جلسه بررسی اختلاف قراردادی میان دو شرکت لوله‌سازی اهواز و اویک، با تأکید بر تأمین امنیت شغلی کارگران، بر حل‌و فصل فوری این اختلاف و عمل کردن طرفین به تعهدات خود تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی اختلاف قراردادی میان شرکت‌های لوله‌سازی اهواز و اویک با حضور علی بیرانوند معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان، مدیرعامل و کارشناسان شرکت لوله‌سازی اهواز، نمایندگان شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت گاز اویک برگزار شد، با اشاره به ماهیت قرارداد‌های منعقده بین این دو شرکت اظهار داشت: قراردادی در سال ۱۴۰۱ بین شرکت لوله‌سازی اهواز و شرکت اویک، برای ساخت لوله‌های ۱۲ اینچ جهت گاز شیرین و ۱۶ اینچ برای گاز ترش منعقد گردید. ولی به دلیل برخی تعلل‌ها و عدم عمل به تعهدات طرفین، اختلافاتی میان دو شرکت شکل گرفته است.

وی ادامه داد: از آنجایی که یکی از وظایف دادستان در حوزه حقوق عامه، پیگیری و رفع مشکلات تولید و تضمین امنیت شغلی کارگران است، با جدیت وارد حل‌وفصل این موضوع شده‌ایم و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب و اثرگذار این موانع و مشکلات بوجود آمده مرتفع شوند.

خلفیان به مشکلات موجود اشاره کرد و افزود: شرکت لوله‌سازی اهواز در این جلسه آمادگی کامل خود را برای تولید لوله‌های مورد تعهد اعلام کرده است. اما عدم پرداخت بدهی توسط شرکت اویک منجر به ایجاد اختلاف و مختل شدن روند کار شده است.

دادستان مرکز خوزستان بیان داشت: تأمین امنیت شغلی و حفظ تولید در شرکت‌ها از اولویت‌های ماست و هرگونه کوتاهی در این خصوص قابل پذیرش نیست.

علی بیرانوند، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان خوزستان، در این جلسه تصریح کرد: این اختلافات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود. طرفین ملزم هستند به تعهدات خود به‌طور کامل عمل کنند و اجازه ندهند که این مشکلات به بحرانی برای شرکت و معیشت کارگران تبدیل شود.

وی می‌گوید: دستگاه قضایی استان، با تمام توان در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از لطمه به اشتغال و تولید، در موارد مشابه وارد عمل خواهد شد.

در ادامه، حاضرین به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود برای حل مشکلات موجود پرداختند و بر همکاری کامل طرفین در تحقق تعهدات و ایجاد آرامش در فضای کاری تأکید کردند.