به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین جمشیدی در جلسه تنظیم بازار شهرستان تایباد گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش دارد.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی در ۱۷ واحد مرغداری فعال تایباد انجام شده است.

جمشیدی اظهار کرد: مصرف روزانه گوشت مرغ در تایباد به هشت تن می‌رسد که از طیور همین منطقه تامین می‌شود و ۲۰ درصد از مرغ تولید شده منطقه نیز به برخی از شهرستان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی عنوان کرد: از سه‌سال گذشته تاکنون، هیچ کانون بیماری از جمله آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، آنگارا و نیوکاسل در مرغداری‌های تایباد گزارش نشده است.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه ظرفیت سالانه جوجه ریزی در مرغداری‌های شهرستان افزون بر سه میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه است، گفت: سه سالن جوجه‌ریزی از محل اعتبارات بخش خصوصی با توان پرورش ۱۰۰ هزار قطعه تا پایان امسال به این میزان افزوده خواهد شد.

به گفته وی، هم اینک تولید تخم مرغ تایباد در یک واحد ۴۲ هزار قطعه‌ای انجام می‌شود که نقش زیادی در کنترل افزایش قیمت آن در سطح شهرستان داشته است.

جمشیدی بیان کرد: ۹۸۴ تن تخم مرغ نیز از ابتدای امسال در تنها واحد مرغ تخم گذار تایباد تولید شده است که ۷۰ درصد آن روانه بازار مصرف سایر استان می‌شود.

وی اضافه کرد: رصد و پایش مستمر بازار باید در دستور کار دستگاه‌های متولی باشد و این می‌طلبد گشت‌های نظارتی همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا افزایش یابد و برابر قانون با متخلفان بازار برخورد شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.