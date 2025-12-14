پخش زنده
جشنواره پژوهشی امام علی (ع) نیروهای مسلح خراسان جنوبی برای به نمایش گذاشتن یافته ها، دستاوردها و نتایج دانش و پژوهش در قالب کتاب، مقاله و پژوهش با موضوعات مختلف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جشنواره مشترک امام علی علیه السلام نیروهای مسلح استان سالانه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش و ارج نهادن به شأن و جایگاه پژوهش در سطح یگانهای نیروهای مسلح به نحوی که نتایج پژوهش بعنوان مبنای تصمیم گیری فرماندهان و مسئولان قرار گیرد انجام میشود.
برای جشنواره امسال تعداد ۶۵ عنوان پژوهشی به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۳۵ پژوهشگر برتر در نیروهای مسلح تقدیر شدند.
جانشین معاونت علوم تحقیقات و فناوری فراجا کشور در این مراسم گفت: مسیر پژوهش مسیر حرکت است و باید به دنبال توسعه در بش پژوهش باشیم.
سردار عامری با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا در مسیر پژوهش توقف گاه ایجاد کند افزود: لازمه توسعه هدفمندی و حرکت جهشی جهادگونه با همدلی است.
فرمانده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی نیز با اشاره به نقش پژوهش در جامعه گفت: میتوان پژوهش را از ارکان اساسی توسعه و رشد یک جامعه برشمرد، از همین رو جامعه رو به توسعه نیازمند نهادهایی است که فرهنگ پژوهش را در مسیرهای خود به جریان بیندازند.
سردار مهدوی افزود: این تحقیقات میتوانند مسائل مختلف از جمله نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را بهبود بخشیده و در نهایت توسعهٔ پایدار کشور را تضمین کند.